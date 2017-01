Drei Forschungsgruppen aus den USA, aus Finnland und Großbritannien wurden als Empfänger des Forschungszuschusses in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für den Second Cycle des UAE Research Program for Rain Enhancement Science ausgewählt. Seine Exzellenz Ahmed Juma Al Zaabi, stellvertretender Minister für Präsidiale Angelegenheiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vorsitzender des Treuhänderausschusses am National Center of Meteorology and Seismology, überreichte im Namen seiner Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan den Forschern den Forschungszuschuss.

Die drei leitenden Wissenschaftler der Forschungsteams, die den Zuschlag erhielten, sind:

Dr. Paul Lawson, aus den USA, für seine Untersuchung neuer Konzepte zur Verbesserung der Regenbildung, die Eisproduktionsabläufe in Kumuluswolken nutzen.

aus den USA, für seine Untersuchung neuer Konzepte zur Verbesserung der Regenbildung, die Eisproduktionsabläufe in Kumuluswolken nutzen. Prof. Hannele Korhonen, aus Finnland, für ihre Arbeit über die Rolle von atmosphärischen Aerosolen bei der effizienten Verstärkung von Niederschlägen.

aus Finnland, für ihre Arbeit über die Rolle von atmosphärischen Aerosolen bei der effizienten Verstärkung von Niederschlägen. Prof. Giles Harrison, aus Großbritannien, für seine Arbeit über die elektrischen Eigenschaften von Wolken und über Niederschlag-Modellbildung.

Die drei Vorschläge, die in diesem Jahr den Zuschlag erhielten, wurden unter 91 globalen wissenschaftlichen Forschungsvorschlägen von Teams, die führende internationale Institute und Organisationen vertreten, ausgesucht.

Das UAE Research Program for Rain Enhancement Science wurde vom Ministerium für Präsidiale Angelegenheiten der VAE ins Leben gerufen und wird vom UAE National Center of Meteorology and Seismology (NCMS) betreut. Es ist eine ehrgeizige globale Initiative, die die Forschung über die Verbesserung von Regenbildung anregen soll. Das Programm möchte durch internationale Zusammenarbeit die Herausforderungen in Bezug auf die Wassersicherheit angehen, um die wissenschaftliche und technische Forschung und Innovation voranzutreiben. Die Forschungsfelder, mit denen sich das Programm beschäftigt, umfassen das Grundverständnis der Verbesserung der Regenbildung, Datenmodellierung, Analysen und Bewertungen sowie experimentelles Design, Technologien und Instrumentierung.

Das UAE Research Program konnte mit mehr als 398 Wissenschaftlern und Forschern von 180 Instituten aus 45 Ländern eine geographische Ausdehnung bei der Teilnahme am Second Cycle verzeichnen.

Anmeldungen für den Third Cycle sind auf http://www.uaerep.ae möglich.

Um mehr über das Programm zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.uaerep.ae

