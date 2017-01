FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Januar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 USA: Fed's Williams Speaks in Sacramento 07:00 NL: ASML Holding Q4-Zahlen 08:00 D: Verbraucherpreise 12/16 (endgültig) 08:00 GB: Burberry Q3 Trading Update 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 12/16 11:00 EU: Verbraucherpreise 12/16 13:35 USA: Goldman Sachs Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/16 14:30 USA: Realeinkommen 12/16 15:15 USA: Industrieproduktion 12/16 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/16 16:00 USA: NAHB-Index 01/17 16:00 CDN: Bank of Canada Zinsentscheid 17:00 USA: Fed's Kashkari Speaks on Economy in Minneapolis 20:00 USA: Fed Beige Book 21:00 USA: Fed's Yellen Speaks in San Francisco 22:05 USA: Netflix Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Symrise Capital Markets Day A: Opec Oil-Report USA: US Bancorp Q4-Zahlen USA: Charles Schwab Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:30 D: EuGH-Urteil zu Bildröhren-Kartell. Toshiba geht gerichtlich gegen eine Geldbuße der EU-Kommission wegen Teilnahme an einem Kartell von Strahlröhren vor. 10:00 D: Pk der Wirtschaftsvereinigung Stahl zur Prognose für 2017, Düsseldorf 15:30 D: Pk Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) zu Report 2017, Berlin Der DAT-Report gilt seit über 40 Jahren als Standardwerk der Automobilbranche. CH: Fortsetzung des Weltwirtschaftsforums (bis 20.01.) D: 1. Pressetag vor Beginn der Grünen Woche (20.-29.1.), Berlin D: Deutsch-italienisches Wirtschaftsforum 11:45 h Rede Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) 14:00 h Reden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

