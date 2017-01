Linz - Wird 2017 das Jahr der Jobwechsel? Jeder zweite Arbeitnehmer will eine völlige Veränderung im laufenden Jahr nicht ausschliessen: 56 Prozent der von karriere.at per Online-Voting befragten User auf Mitarbeiterseite gaben an, eine neue Stelle oder auch einen neuen Arbeitgeber in Betracht zu ziehen. Völlig anders fiel hingegen das Ergebnis des Online-Stimmungsbildes unter 132 Führungskräften, HR-Managern und Unternehmern aus. 44 Prozent wollen 2017 weniger arbeiten und mehr vom Leben haben.

Job und Karriere: Was soll 2017 bringen? Diese Frage stellte karriere.at 469 Arbeitnehmern im vergangenen Monat. Neben der grossen Mehrheit (56 Prozent), die sich eine völlige Veränderung vorstellen kann, hofft rund jeder Fünfte (19 Prozent) auf weniger Arbeit und mehr Freizeit. 15 Prozent wünschen sich einen Karrieresprung im Unternehmen und nur jeder Zehnte (10 Prozent) sagt: "Ich bin zufrieden: Es soll so weitergehen wie bisher."

HR- und Führungskräfte: Weniger ist mehr

Grössere Zufriedenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...