Der Brexit oder die US-Wahl haben gezeigt, dass Prognosen an den Kapitalmärkten nur noch mit Vorsicht zu betrachten sind. Trotzdem spielen Risikomanager eine immer größere Rolle - zu Recht.

Das Jahr 2016 war für Überraschungen gut. Zahlreiche politische Vorhersagen und Prognosen an den Kapitalmärkten haben sich ins Gegenteil verkehrt, Risikovorhersagen schienen wenig nützlich zu sein. Dennoch steigt der Bedarf von Investoren an Risikomanagement.

Sind Risikomanager ihr Geld eigentlich Wert?

Würden Sie auf der Landstraße fahren und dabei nur in den Rückspiegel schauen? Mit dieser Frage sehen sich Anleger und Risikomanager immer wieder konfrontiert. Und zwar insbesondere dann, wenn die Märkte sich - wie in den letzten Jahren besonders häufig - mal wieder sprunghaft zeigen und die vorher gewissenhaft ermittelten Risiken im Portfolio (Value-at-Risk) völlig sinnlos erscheinen lassen. In diesen Momenten mögen Investoren auch hinterfragen, ob Heerscharen von Risikomanagern ihr Geld eigentlich Wert sind.

Trotz dieser zweifelhaften Prognosefähigkeit: Marktstudien belegen, dass die Bedeutung von Risikomanagement in den letzten Jahren insbesondere bei institutionellen Investoren deutlich gestiegen ist. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?

Aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen

Dazu eine andere Frage: Finden Sie es nützlich, wenn Ihnen jemand sagt, dass es heute mit hoher Wahrscheinlichkeit regnen wird? Ähnlich dem Wetter, lässt sich auch an den Kapitalmärkten ein großer Zusammenhang zwischen den Ausschlägen der jüngeren Vergangenheit und den möglichen Ausschlägen der Zukunft beobachten. Als fachkundiger Meteorologe kann man die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...