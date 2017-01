The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0014843 EIB EUR. INV.BK 2017 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0028213 TORONTO-DOM. BK 2017 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0147144346 PFBK SCHW.HYP. 12-17 561 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB5N80 BAY.LDSBK.IS.S.30433 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J5A4 DZ BANK IS.A349 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW4729 LBBW OPF.5513VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00B3Z3K594 TREASURY STK 2017 BD00 BON GBP N

CA XFRA XS0875891615 EIB EUR.INV.BK 13/17 MTN BD00 BON TRY N

CA XFRA DE000LB0KW00 LBBW FLR HPF 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011181130 CR.MUT.ARKEA 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA MT0000911207 FERRATUM BK 15/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US073902PN28 JPMORG.CHASE 2017 BD01 BON USD N

CA RYCD XFRA US78010UNX18 ROYAL BK CDA 14/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US78010UNY90 ROYAL BK CDA 2017 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0875472309 SWED. EXP. CRED.13/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS0877790765 RABOBK NEDERLD 13/17 MTN BD01 BON MXN N

CA BKC1 XFRA XS1016655265 BK OF CHINA HK 14/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1020293210 INTL FIN. CORP. 14/17 MTN BD01 BON MXN N

CA XFRA HK0000179124 EXP.-IMP.BK CH 2017 BD02 BON CNY N

CA XFRA HK0000181906 STARWAY ASS.ENTERPR.14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US00254ELP50 SWED.EXP.CRED.13/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US05958AAF57 BCO DO BRASIL SA 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US500630CB28 KOREA DEV.BK 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA R2BD XFRA XS0271858606 RBS PLC 06/17 MTN BD02 BON EUR N