FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OHZ XFRA ZAE000005153 OMNIA HLDGS LTD O.N. 0.111 EUR

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.168 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.625 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.065 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.710 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.177 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.187 EUR

NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.066 EUR

EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.301 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.175 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.719 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.233 EUR

XFRA DE000HSH4RW2 HSH NORDBANK MZC 9 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4RY8 HSH NORDBANK MM IV 14/22 0.001 %

CJN XFRA CA47215Q1046 JEAN COUTU GRP, THE A 0.086 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.458 EUR

XFRA DE000HSH30A4 HSH NORDBANK EUROCH 12/17 0.000 %

ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.098 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.173 EUR

BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.159 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.058 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.065 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.089 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.053 EUR