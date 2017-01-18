FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CPA XETR US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.364 EUR
H4ZD XETR DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.148 EUR
H4ZJ XETR DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.061 EUR
H4ZR XETR DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.125 EUR
H4ZS XETR DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.234 EUR
H4ZW XETR DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.142 EUR
H4ZF XETR DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.180 EUR
H4ZG XETR DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.192 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CPA XETR US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.364 EUR
H4ZD XETR DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.148 EUR
H4ZJ XETR DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.061 EUR
H4ZR XETR DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.125 EUR
H4ZS XETR DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.234 EUR
H4ZW XETR DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.142 EUR
H4ZF XETR DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.180 EUR
H4ZG XETR DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.192 EUR