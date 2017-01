Liebe Leser,

starke Ansage von Südzucker: Das Segment "Zucker" hat sich laut Unternehmensangaben in den ersten drei Quartalen des laufenden Südzucker-Geschäfsjahres prächtig entwickelt. Deshalb wird die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr von Südzucker angehoben. Dazu der Hinweis: "Erste drei Quartale", das heißt in Bezug auf das Südzucker-Geschäftsjahr: 1. März 2016 bis 30. November 2016. Und in diesem Zeitraum ist das operative Konzernergebnis laut Südzucker regelrecht explodiert, ...

