Der milliardenschwere Vergleich der US-Behörden mit der Deutschen Bank wegen deren Tricksereien am US-Immobilienmarkt ist unter Dach und Fach. Das US-Justizministerium bestätigte die Einigung nun offiziell. Für die Deutsche Bank werden 7,2 Mrd. $ fällig. Der Großteil davon entfällt auf Krediterleichterungen, die sie geschädigten Immobilienkäufern und anderen Kunden in den USA in den nächsten fünf Jahren gewähren muss.



Als Geldbuße muss die Deutsche Bank unmittelbar 3,1 Mrd. $ zahlen. Dazu kommen finanzielle Zugeständnisse an Kunden in den USA, die sich in den nächsten fünf Jahren auf weitere 4,1 Mrd. $ summieren. Mit der Credit Suisse hatte sich das Justizministerium auf 5,3 Mrd. $ geeinigt, davon 2,5 Mrd. $ in bar. Die parallel geführten Verhandlungen mit der britischen Barclays Bank waren dagegen geplatzt. Der Streit geht nun wohl vor Gericht.



Die Deutsche Bank bringt damit eine ihrer größten Altlasten hinter sich. Die Aufsichtsbehörden sehen es als erwiesen an, dass sie vor der Finanzkrise auf dem US-Immobilienmarkt unsaubere Geschäfte machte: Sie bündelte faule Hypotheken in hochkomplexe Wertpapiere, die mit dem Einbruch auf dem US-Häusermarkt 2007 auf einen Schlag wertlos wurden und bei vielen Anlegern zu hohen Verlusten führten. Während die Bank die Papiere als sicheres Investment verkaufte, wettete sie intern längst auf den großen Crash, wie 2011 aus einem vernichtenden Untersuchungsbericht des US-Senats hervorging.



