Verstärkung im internationalen Dessertgeschäft

Emmi übernimmt italienischen Desserthersteller Italian Fresh Foods

Luzern, 18. Januar 2017 - Emmi hat einen Kaufvertrag für die Firma Italian Fresh Foods S.p.A. (IFF) in Lasnigo/Como, Italien, unterzeichnet. IFF, ein international tätiges Unternehmen, produziert und vertreibt hochwertige Dessertspezialitäten. Durch die Akquisition kann Emmi ihre Position im Bereich der italienischen Spezialitätendesserts stärken und ihre Kompetenz in einem attraktiven Nischenmarkt festigen.

Der Bereich Desserts ist eine wichtige Sparte im Produktportfolio von Emmi. Seit der Akquisition der italienischen Dessertspezialisten A-27 (2012) und Rachelli (2013) verfügt Emmi über eine solide Position im Bereich der italienischen Dessertspezialitäten. Mit dem Zukauf der Italian Fresh Foods (IFF) soll das Know-how weiter vertieft und die Position in diesem wachsenden Nischenmarkt gefestigt werden. Zudem ermöglicht IFF den Zugang zu den niederländischen, kanadischen und US-amerikanischen Märkten, in denen Emmi mit Desserts bisher kaum präsent war.

Dazu Urs Riedener, CEO von Emmi: "Italian Fresh Foods ist ein agiler, innovativer Hersteller hochwertiger italienischer Desserts. Das Produktportfolio passt hervorragend zu Emmi und verstärkt ein strategisch wichtiges Segment unseres Unternehmens."

Italienische Dessertträume

IFF ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Lasnigo, Como (Italien). Seine bekannteste Marke Dolce Italia begann ihre Erfolgsgeschichte 1992 mit Tiramisù, dem italienischen Dessert "par excellence". Heute umfasst das Produktsortiment von IFF neben Tiramisù weitere bekannte italienische Dessertklassiker. IFF erzielt einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro, 85 % davon ausserhalb Italiens. Das Unternehmen ist in den vergangenen fünf Jahren stetig und deutlich gewachsen. Die wichtigsten Märkte sind die Niederlande und Grossbritannien.

IFF verfügt über Innovationsgeist, ein hohes Qualitätsverständnis und neueste Technologien. Dazu gehören die Verarbeitung Convenience geprägter Kleinportionen und die Abfüllung in Gläser. Diese Bereiche stellen eine innovative Ergänzung des bestehenden Dessertsortiments von Emmi dar.

Die Marken von IFF bleiben bestehen

Emmi wird die gegenwärtige Produktionsstruktur in Lasnigo beibehalten. Zudem wird Flavio Pok, der Gründer und CEO, das Unternehmen auch in Zukunft führen und seine Kompetenz zur Weiterentwicklung des Unternehmens einsetzen. Die Transaktion muss noch von der zuständigen Wettbewerbsbehörde genehmigt werden.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Italian Fresh Foods

Italian Fresh Foods produziert und vertreibt hochwertige italienische Dessertspezialitäten, primär in Europa. "Dolce Italia", die bekannteste Marke, wurde 1992 ins Leben gerufen. Heute erzielt IFF mit Dessertklassikern wie Tiramisù und Profiteroles einen Umsatz von knapp EUR 20 Millionen. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeitende und hat seine Produktion in Lasnigo, Como (Italien).

Über Emmi

Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und den Handel hauptsächlich von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten auf etablierte Märkte in Europa und Nordamerika sowie zunehmend auch auf Entwicklungsmärkte ausserhalb Europas. Bei den Frischprodukten stehen Trends wie Convenience, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Lifestyle im Vordergrund. Beim Käse positioniert sich Emmi als das weltweit führende Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, die Hotellerie und Gastronomie («Food Service») und die Lebensmittelindustrie.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Grösse. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 13 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Emmi hat 2015 einen Nettoumsatz von CHF 3214 Millionen und einen Reingewinn von CHF 120 Millionen erzielt. Im ersten Halbjahr 2016 resultierte ein Umsatz von CHF 1594 Millionen und ein Reingewinn von CHF 61 Millionen. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Das Unternehmen beschäftigt rund 5750 Mitarbeitende (teilzeitbereinigt), wovon 3000 in der Schweiz.