Eine äußerst interessante Ausgangslage präsentiert sich innerhalb des jüngsten Rücklaufs derzeit bei der BMW-Aktie, nachdem der designierte US-Präsident zuvor zu einem Schlag auf deutsche Autobauer ausgeholt hat. Charttechnisch höchst anziehend!

In wie weit Donald Trump nun seine angekündigten Drohungen auch wahr machen wird, bleibt noch offen. Der deutsche Autobauer produziert nämlich bereits in den USA und könnte von Importzöllen größtenteils verschont bleiben - bestimmt möchte keine der beiden Seiten einen Handelskrieg riskieren, aber BMW kann bedingt Druck über einen Arbeitsplatzabbau in den USA ausüben. Möglicherweise sehen es die Investoren ähnlich, weshalb seit Beginn dieser Handelswoche eine deutliche Stabilisierung im Chartverlauf zu erkennen ist und der Wert zuletzt ohnehin an eine wichtige Unterstützungsmarke zurückgesetzt hat. In diesem Bereich befindet sich auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis und sorgte im gestrigen Handel für leichte Zugewinne in der Aktie. Sollte sich also die positive Grundtendenz an der markanten Horizontalunterstützung ...

