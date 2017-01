Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Glencore -1,94% auf 315,72, davor 8 Tage im Plus (13,84% Zuwachs von 282,83 auf 321,96), Lufthansa +4,28% auf 11,805, davor 7 Tage im Minus (-11,53% Verlust von 12,79 auf 11,32), Wacker Chemie -1,96% auf 107,7, davor 6 Tage im Plus (8,39% Zuwachs von 101,35 auf 109,85), Johnson & Johnson +0,24% auf 114,87, davor 6 Tage im Minus (-1,93% Verlust von 116,86 auf 114,6), voestalpine -0,05% auf 37,8, davor 5 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 36,79 auf 37,82), adidas -0,64% auf 147,35, davor 5 Tage im Plus (2,63% Zuwachs von 144,5 auf 148,3), Lenzing -1,12% auf 115, davor 5 Tage im Plus (6,06% Zuwachs von 109,65 auf 116,3), World Wrestling Entertainment -0,98% auf 19,29, davor 5 Tage im Plus (5,53% Zuwachs von 18,46 auf 19,48), Sanochemia -2,52% auf 1,55,...

