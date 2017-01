Von Brent Kendall und Ted Greenwald

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat den Chipkonzern Qualcomm wegen mutmaßlich illegaler Taktiken zur Aufrechterhaltung eines Monopols auf einen in Handys verwendeten Chiptyp verklagt. Qualcomm habe seine Position als dominanter Anbieter von Basisbandprozessoren ausgenutzt, um Handyherstellern ungünstigere Bedingungen aufzudrücken und Wettbewerber zu behindern.

So habe Qualcomm seine Prozessoren nur dann verkauft, wenn ein Kunde auch den Konditionen der bevorzugten Patent-Lizenzierung zugestimmt habe. Diese zwinge die Gerätehersteller, hohe Lizenzgebühren an Qualcomm zu zahlen, wenn sie Chips eines Wettbewerbers verwenden, so die FTC

In der Klage geht es vor allem um den Umgang von Qualcomm mit Apple. Als der Technologiekonzern um eine Entlastung bei den hohen Lizenzen gebeten habe, habe Qualcomm zur Bedingung gemacht, dass Apple von 2011 bis 2016 ausschließlich Basisbandchips von Qualcomm verwende.

Qualcomm kündigte an, sich gegen die Klage der FTC zu wehren, die auf einer fehlerhaften Rechtstheorie und "erheblich falschen Vorstellungen" über die Mobiltechnologiebranche" beruhe. Der Konzern habe seine Chips nie zurückgehalten oder damit gedroht, um unfaire Lizenzierungsbedingung durchzusetzen. Der Wettbewerbsbehörde warf Qualcomm vor, Klage eingereicht zu haben, bevor sie alle Fakten gehabt habe.

Apple wollte sich dazu nicht äußern.

