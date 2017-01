Lieber Leser,

der größte Versicherer in der EU sowie Mutterunternehmen des größten Anleihe-Assetmanagers Pimco, hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 verhältnismäßig gut entwickelt. Ein Anstieg von 0,5 % steht im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal zu Buche. Allerdings sind die Umsätze im annualisierten Vergleich um 3,2 % gefallen. Ob die Ziele für 2016 erreicht werden, dürften wir spätestens am 17. Februar 2017 erfahren, da dann die Zahlen für das vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...