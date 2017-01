FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures fällt im frühen Handel am Mittwoch um 22 Ticks auf 163,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,89 Prozent und das Tagestief bei 163,71 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.19 Uhr gut 15.300 Kontrakte. Der BOBL-Futures fällt um 10 Ticks auf 133,49 Prozent. Händler verweisen auf eine wieder zunehmende Risikobereitschaft an den Märkten, die derzeit auf die Rentenkurse drücke.

"Der Bund-Future wird sich auch in den nächsten Tagen zwischen 163,15 und 164,25 Punkte hin und her bewegen", erwartet Thomas Bopp vom Magazin Traders'. Dabei sei das übergeordnete Kaufsignal weiter intakt, eine Trendumkehr sei nicht in Sicht.

"Zu beachten sind die US-Verbraucherpreise", sagt Dirk Gojny von der Essener Nationalbank. Sollten sie, wie es erwartet wird, auf über 2 Prozent Jahresteuerungsrate anziehen, dürfte das die Leitzinsspekulationen zusätzlich anheizen, so dass allmählich weitere Zinserhöhungen in den USA eingepreist werden dürften. Auch die US-Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung könnten die Rentenmärkte beeinflussen.

January 18, 2017

