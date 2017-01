Der Plan von Theresa May zu Großbritanniens Zukunft außerhalb der EU wird sich kaum innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre umsetzen lassen. Über Alternativen schweigt sich die Premierministerin bisher aus. Eine Analyse.

Vor vier Jahren war die Sache noch recht einfach. Theresa May, damals britische Innenministerin, hat einen Teilausstieg aus der EU vorexerziert. Sie hat zunächst alle 130 neuen Regeln für die europäische Zusammenarbeit in der Innen- und Rechtspolitik abgelehnt - um am Ende aber doch etwa ein Viertel der Vorgaben, darunter den europäischen Haftbefehl, wieder einzuführen. "In den Bereichen, in denen es vom nationalen Interesse ist", wie sie damals sagte.

Ähnlich will sie jetzt beim Brexit vorgehen, dem Austritt des Landes aus der europäischen Staatengemeinschaft. Dem Binnenmarkt und der Zollunion will sie den Rücken kehren - um dann einzelne Elemente der bisher bestehenden Vereinbarungen zum Binnenmarkt und zur Zollunion möglicherweise wieder einzuführen. Das machte sie in ihrer großen Rede zur Zukunft Großbritanniens am Dienstag klar. Nicht verhandelbar sind Einwanderungskontrollen - die haben für May Priorität.

Mays Brexit-Plan sieht letztlich vor, sich von der EU abzuwenden, um sich dann aber doch wieder das Beste daraus herauszupicken. Bei der Rechts- und Innenpolitik war das Prinzip des Opt-out und Opt-in vorgesehen. Bei der EU-Zugehörigkeit gibt es das nicht. Genau das macht Mays Brexit-Plan, so sehr ihn auch vor allem die lautstarken EU-Kritiker auf der Insel bejubelten, so schwierig umzusetzen - erst recht in der von den EU-Verträgen vorgesehen Frist von zwei Jahren.

"To have the cake and eat it" (übersetzt: Die Vorteile genießen, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen) - so brachte Großbritanniens Außenminister Boris ...

