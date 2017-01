Die Gewissheit über den künftigen Kurs der britischen Regierung bei den Austrittsverhandlungen mit der EU hat sowohl dem Euro als auch dem Pfund am Dienstag Auftrieb gegeben. Am Mittwoch scheint die Wirkung zu verpuffen.

Der Euro hat am Mittwoch einen Teil der deutlichen Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0681 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vortag, als der Kurs zeitweise bei 1,0719 Dollar den höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...