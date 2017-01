FMW-Redaktion

Was passiert jetzt beim Dax nach dem wilden Ritt gestern? Erst das Abtauchen, dann der Anstieg wegen der Rede von Theresa May - wenn auch die Gründe für die Euphorie um die Rede der britischen Regierungschefin nicht wirklich nachvollziehbar sind: es wird einen harten Brexit geben, so oder so, und ob das für den exportlastigen Dax wirklich so erfreulich ist, darf man getrost bezweifeln!

Der Euro zeigt Stärke nach den gestrigen Aussagen Trumps, wonach ein starker Dollar schädlich sei für die USA - es ist also zu erwarten, dass der Dollar wohl schon sein Hoch gesehen hat, respektive der Euro stärker werden dürfte. Auch das eigentlich kein Grund zum Abfeiern für den Dax.

Die US-Märkte stagnieren weiter, Banken werden dort verkauft (wichtig heute die Zahlen von Citigroup und Goldman Sachs), ...

