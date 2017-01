Die Deutsche Bank hat sich nach langem Hin und Her nun endlich mit dem amerikanischen Behörden auf eine Milliardenstrafe geeinigt. Das US-Justizministerium bestätigte gestern den bereits im Dezember von der Deutschen Bank angekündigten Vergleich über insgesamt 7,2 Milliarden Dollar. Was dies nun für den Kurs der Bank-Aktie bedeuten könnte, verrät Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in dieser Sendung. Markus Horntrich bespricht im Marktausblick außerdem die Indizes DAX und Dow Jones. Sowie die Aktien von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Volkswagen und E.ON.