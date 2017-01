FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach dem schwankungsreichen Vortag wieder in die Gewinnzone vorgearbeitet. Im frühen Handel am Mittwoch rückte der deutsche Leitindex um 0,41 Prozent auf 11 587,35 Punkte vor. Tags zuvor war das Börsenbarometer vor der Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit zunächst bis auf 11 425 Punkte eingeknickt, bevor es sich dynamisch erholte und nur leicht im Minus schloss.

May hatte positiv überrascht und auch das zuletzt schwer angeschlagene britische Pfund um bis zu 3 Prozent nach oben getrieben. Die Regierungschefin sagte, es werde bei den Brexit-Verhandlungen Kompromisse geben müssen. Von beiden Seiten werde Vorstellungskraft notwendig sein. Zugleich habe May in Aussicht gestellt, dass sie sich um ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union bemühen werde, schrieb Analyst Jan Bottermann von der Essener National-Bank. Das habe die Investoren ein wenig beruhigt.

Für den MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, ging es derweil um 0,39 Prozent auf 22 564,54 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,31 Prozent auf 1841,64 Punkte. Weitere Unterstützung erhielt der deutsche Aktienmarkt vom überwiegend freundlichen Handel in Asien./la/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

