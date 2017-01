Volkswagen will nicht vor dem kommenden Jahr Audi-Fahrzeuge zusammen mit dem größten chinesischen Autobauer SAIC bauen oder verkaufen. Ein VW-Sprecher sagte gerade, Vorrang habe es, die Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden Partner FAW auszubauen. Es soll dementsprechend keine Verkäufe und keine Produktion in diesem Jahr geben. Die Verhandlungen über eine Kooperation mit SAIC werden jedoch fortgeführt und könnten in diesem Jahr abgeschlossen werden.



Audi und SAIC hatten im November Gespräche über eine langfristige Zusammenarbeit aufgenommen und eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Bislang produzieren die Ingolstädter ihre Fahrzeuge ausschließlich in Zusammenarbeit mit der FAW Group. Die beiden chinesischen Autohersteller sind auch Partner von VW. Westliche Autobauer dürfen in China nur zusammen mit heimischen Herstellern produzieren. Händler befürchten jedoch Wachstumseinbußen, wenn Audi mit SAIC ein weiteres Händlernetz aufzieht.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info