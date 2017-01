DAX-Analyse am Morgen: Mit neuer Kraft und neuem Schwung

Etwas leichter (-0,13%), aber deutlich von den Tagestiefs erholt, ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Am Vormittag herrschte zunächst noch Verunsicherung, doch nach der Pressekonferenz der britischen Premierministerin nahm die Zuversicht sofort wieder zu, was jetzt auf weitere Gewinne hoffen lässt. Denn:

Mit dem Rücksetzer auf die Volumenspitze im Bereich von 11.440 hat der DAX den typischen Korrekturmustern (jedenfalls vorerst) Genüge getan. Zwar stellt sich die 11.600er-Marke den Kursen nach wie vor als Widerstand in den Weg, doch am Selbstvertrauen der Bullen sollte es nach dem gestrigen starken Konter jetzt nicht mehr mangeln.

