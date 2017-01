Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Deutschland zieht sprunghaft an

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Dezember kräftig erhöht, vor allem wegen der steigenden Preise für Sprit und Heizöl. Im Dezember sprang die jährliche Inflationsrate auf 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Das ist die höchste Rate seit Juli 2013. Von Januar bis November hatten die Inflationsraten durchweg unterhalb von 1 Prozent gelegen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 3. Januar.

Williams: Auswirkung der Fiskalpolitik auf Fed bleibt unklar

Der Präsident der Federal Reserve Bank von San Francisco, John Williams, hat erklärt, dass er die Effekte der Fiskalpolitik in seinen Projektionen berücksichtigt, auch wenn deren Auswirkungen unklar blieben. "Die Fiskalpolitik wird in den nächsten paar Jahren das Wachstum stärker stützen als ich im Oktober angenommmen habe", sagte Williams nach einer Rede zu Reportern. "Ich weiß bloß nicht, wie es stattfinden wird und wie groß es sein wird."

Anstieg der Häuserpreise in China verlangsamt sich im Dezember

Der Anstieg der Häuserpreise in China hat sich im Dezember weiter verlangsamt, nachdem die Behörden aus Sorge vor einer Preisblase Maßnahmen zur Dämpfung der Preisanstiege eingeleitet haben. Die Preise von Neubauten in 70 chinesischen Städten legten im Schnitt im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im November hatte der Anstieg 0,6 Prozent betragen. Auf Jahressicht beläuft sich der Preisanstieg auf 10,8 Prozent.

May: Großbritannien wird EU mit "klarem und sauberen" Schnitt verlassen

Großbritannien wird die EU mit einem "klaren und sauberen" Schnitt verlassen. Mit dem EU-Austritt werde ihr Land zugleich auch dem Binnenmarkt den Rücken kehren, kündigte die britische Premierministerin Theresa May in London an. Um Handelsabkommen mit anderen Ländern schließen zu können, will London eine neue Zollvereinbarung mit der EU. May warnte die bisherigen Partner davor, ihrem Land Steine in den Weg zu legen.

Italiener Tajani ist neuer Präsident des Europaparlaments

Nach einem im Europaparlament bisher beispiellosen Wahlmarathon ist der italienische Konservative Antonio Tajani zum neuen Präsidenten der EU-Volksvertretung gewählt worden. Der 63-jährige ehemalige Industriekommissar setzte sich am Dienstagabend im vierten Durchgang in einer Stichwahl gegen seinen sozialistischen Landsmann Gianni Pittella durch. Tajani, der Mitglied der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) ist, erhielt 351 Stimmen, Pittella 282.

Wikileaks-Informantin Manning kommt im Mai frei

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning wird nach einem Beschluss des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama am 17. Mai vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Obama gewährte der wegen Spionage zu 35-jähriger Haft verurteilten Manning in einer seiner letzten Amtshandlungen einen deutlichen Strafnachlass, wie das Weiße Haus mitteilte.

EU wirbt bei Trumps Übergangsteam für Atomabkommen mit dem Iran

Wegen ablehnender Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump über das internationale Atomabkommen mit dem Iran hat die Europäische Union nach Diplomatenangaben Kontakt zu Trumps Übergangsteam aufgenommen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. "Es gab informelle Kontakte zu der neuen US-Regierung, um den Mehrwert der Vereinbarung zu erklären", verlautete am Dienstag aus Diplomatenkreisen in Brüssel.

Malaysia Verbraucherpreise Dez +1,8% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez unverändert gg Vormonat

