Es muss nicht immer die Neuerfindung des Rades sein, nicht immer der ganz große Wurf. Für eine echte Innovation reicht manchmal schon die Konzentration auf das Wesentliche. Das sollten gerade Mittelständler beherzigen.

WirtschaftsWoche: Laut einer aktuellen Studie haben deutsche Unternehmen Aufholbedarf bei Innovationen. Wann fällt uns endlich wieder was Neues ein?Silvia Trage: Es muss doch gar nicht immer das Rad neu erfunden werden. Häufig reicht es schon, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Produkt völlig neu zu durchdenken. Das ist frugale Innovation. Ziel muss es sein, sich zu fragen, wie der Kunde beziehungsweise die unterschiedlichen Kunden es wirklich haben wollen. Und genau das bekommt dann der Kunde: nicht mehr und nicht weniger. Das heißt?Nehmen wir als Beispiel einen Hersteller von Baumaschinen, die sich hierzulande gut im Premiumsegment verkaufen. In Indien lassen sich diese Geräte nicht verkaufen, weil sie für den dortigen Markt überdimensioniert, teuer und mit zu vielen technischen Details ausgerüstet sind. Weniger ist hier mehr. Und so wurden, um mit dieser Baumaschine auf dem indischen Markt erfolgreich sein zu können, über 80 Prozent der Funktionen bedarfsgerecht angepasst. Das Modell für den indischen Markt wurde beispielsweise im Hinblick auf Material, Klimatisierung, Tragkraft und Lackierung optimiert. Übertragen auf unser Thema heißt das: Man muss ein vorhandenes Produkt in Frage stellen und anpassen. Viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie mit guten, aber überspezifizierten Produkten ins Ausland ...

