Lauda-Königshofen - BMW-Aktie: Deutliche Stabilisierung - Chartanalyse In wie weit Donald Trump nun seine angekündigten Drohungen auch wahr machen wird, bleibt noch offen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Der deutsche Autobauer BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) produziere nämlich bereits in den USA und könnte von Importzöllen größtenteils verschont bleiben - bestimmt möchte keine der beiden Seiten einen Handelskrieg riskieren, aber BMW könne bedingt Druck über einen Arbeitsplatzabbau in den USA ausüben.

