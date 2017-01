Anteilsverkauf von conwert Immobilien in Sack und Tüten: Der ADLER Real Estate AG sind 422 Mio. EUR aus dem Verkauf ihres 26-prozentigen Anteils an der conwert Immobilien Invest SE an die Vonovia SE zugeflossen. Wie zuvor angekündigt, beabsichtigt der Wohnimmobilienkonzern die aus dem Anteilsverkauf zugeflossenen Mittel zur Rückzahlung höherverzinslicher Bankschulden und umlaufender Unternehmensanleihen ...

