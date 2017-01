Expertenmeinung

Schwellenländer-Aktien mit guter Rendite 2016

Aktien aus den Schwellenländern haben im vergangenen Jahr in der Gesamtheit wieder eine gute Rendite abgeworfen. Gemessen am Aktienindex MSCI Emerging Markets erzielten sie einen Ertrag von 10,3 Prozent. Damit lagen sie in etwa gleichauf mit dem US-Index S&P 500 (+10,9 Prozent) und noch vor dem europäischen MSCI Europe (+7,5 Prozent) und dem japanischen Topix (+0,3 Prozent).

Belastet wurde die Performance der Schwellenländer von chinesischen Aktien, der MSCI China gewann 2016 nur 1,4 Prozent hinzu. Stark nach oben ging es dagegen in Brasilien (+37 Prozent) und Russland (+27 Prozent).

