Der Technologiekonzern Qualcomm liegt mit der US-Handelskommission FTC im Clinch: Der Chipkonzern soll unfairen Wettbewerb betrieben haben. Diesem Vorwurf sah sich der Apple-Lieferant schon einmal ausgesetzt.

Die US-Handelskommission FTC wirft dem Konzern Qualcomm, dessen Chips in vielen Smartphones für die Funkverbindung sorgen, unfairen Wettbewerb vor. In einer Klage in Kalifornien argumentierte die FTC am Dienstag, Qualcomm habe Hersteller dazu genötigt, höhere Lizenzen für ...

