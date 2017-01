Das Trinkwasser wird knapp, nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in den USA und Europa. Thomas Mitroulis von Apano erklärt im Gespräch, wie Investoren den Wasserbedarf der Zukunft sichern und dabei sogar eine Rendite erwirtschaften können.Im Jahr 2025 werden mehr als 8,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben. Sie alle benötigen Trinkwasser. Doch drei Milliarden Menschen werden an Wassermangel leiden, wie die Hilfsorganisation Welthungerhilfe berichtet. Es müssen große Anstrengungen unternommen werden, um die Wasserversorgung der Zukunft sicherzustellen. Schätzungen zufolge bedarf es eines gigantischen Investitionsbedarfs von 500 Milliarden Euro weltweit, allein um die bestehende Wasser-Infrastruktur instand zu halten.

