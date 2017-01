Das Holocaust-Mahnmal in Berlin hält AfD-Vorsitzender Björn Höcke für ein "Denkmal der Schande". SPD und Grüne zeigen sich empört von seiner Rede bei einer Veranstaltung in Dresden und fordern eine Entschuldigung.

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative am Dienstagabend in Dresden: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Zudem verglich der AfD-Mann Bundeskanzlerin ...

