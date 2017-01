IRW-PRESS: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals meldet kurzfristigen Kredit von nahestehendem Unternehmen

East Africa Metals meldet kurzfristigen Kredit von nahestehendem Unternehmen

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 17. Januar 2017. East Africa Metals Inc. (TSX Venture: EAM) (East Africa oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass SinoTech (Hong Kong) Corporation Limited, ein Insider des Unternehmens, dem Unternehmen einen ungesicherten Kredit in Höhe von 500.000 Dollar mit einer jährlichen Zinsrate von zwölf Prozent gewährt. Der Kredit und alle aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen (keine Aufzinsung) müssen (a) zehn Werktage nach dem Abschluss der Finanzierung des Unternehmens in Höhe von 5.200.000 Dollar mit Shandong Tyan Home Co. Ltd. (siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2017) oder (b) 90 Tage nach der Auszahlung des Kreditbetrags an das Unternehmen zurückbezahlt werden - je nachdem, was früher eintritt. East Africa ist sich der Tatsache bewusst, dass sich die Finanzierung von Shandong Tyan Home Co. Ltd. noch im Prozess der endgültigen behördlichen Genehmigung befindet.

Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung von SinoTech bei der Entwicklung unserer Aktiva in Äthiopien sehr, sagte Andrew Lee Smith, President und Chief Executive Officer des Unternehmens. East Africa geht davon aus, bei der Weiterentwicklung der Projekte Harvest und Adyabo weiterhin von den Beiträgen seines Partners aus Peking profitieren zu können.

Die Einnahmen werden als kurzfristiges Betriebskapital, für technische Arbeiten beim Oxid-Goldprojekt Terakimti sowie für Explorationsarbeiten zur weiteren Definierung der Ressource beim Projekt Adyabo verwendet werden.

Der von einem Insider gewährte Kredit gilt als Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Shareholders in Special Transactions. Der Kredit ist von den formellen Bewertungsanforderungen solcher Bestimmungen ausgenommen, da das Unternehmen nicht auf einem Markt notiert, der solchen Bestimmungen unterliegt. Der Kredit ist auch von der Anforderung einer Minderheitsaktionärsgenehmigung solcher Bestimmungen ausgenommen, da er zu vernünftigen Geschäftsbedingungen abgeschlossen wurde und nicht zu einem Stimmrecht oder zu Aktien des Unternehmens umgewandelt werden kann.

Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht, der für gewöhnlich 21 Tage vor dem Abschluss eines Kredits eingereicht werden muss, da das Unternehmen der Auffassung ist, dass es im besten Interesse des Unternehmens ist, den Kredit abzuschließen, um die Gelder vor diesem Zeitraum verwenden zu können.

Über East Africa Zu den wichtigsten Aktiva und Beteiligungen des Unternehmens zählen das Polymetall-VMS-Explorationsprojekt Harvest (70 % Beteiligung) - es liegt in der äthiopischen Region Tigray, 600 Kilometer nord-nordwestlich der Hauptstadt Addis Abeba, umfasst eine Grundfläche von rund 86 Quadratkilometern und beherbergt die Lagerstätte Terakimti - und das Projekt Adyabo, das sich mit einer Grundfläche von 196 Quadratkilometern unmittelbar westlich des Projekts Harvest befindet und dessen Ressourcen im Mato Bula Trend eingebettet sind. Das Unternehmen besitzt, vorbehaltlich einer NSR-Gebühr von 2 %, sämtliche Rechte am Projekt Adyabo. East Africa konnte mitterweile in beiden äthiopischen Projekten Mineralressourcen definieren und plant weitere Untersuchungen in vorrangigen Zielzonen. Darüber hinaus befindet sich auch das 93 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Handeni in Nordost-Tansania im Besitz des Unternehmens. Die Konzession Handeni beinhaltet das Projekt Magambazi, eine Goldlagerstätte, die im Jahr 2009 entdeckt wurde. East Africa hat eine definitive Vereinbarung mit einer unabhängigen privaten Explorations- und Erschließungsgesellschaft unterzeichnet, um das Projekt weiter auszubauen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Jeff Heidema, P.Geo., hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben.

Für das Board of Directors: Andrew Lee Smith, P.Geo., CEO Nähere Informationen erhalten Sie über: Nick Watters, Business Development Tel: +1 (604) 488-0822 E-Mail: investors@eastafricametals.com Website:www.eastafricametals.com

Suite 700 - 1055 W. Georgia StreetPO Box 11108, Vancouver, BC, Canada V6E 3P3Tel: 604.488.0822 Toll Free: 866.488.0822 Fax: 604.899.1240Web: www.eastafricametals.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, glauben, planen, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, budgetieren, können, werden, könnten, dürften, sollten oder Abwandlungen solcher Begriffe oder an ähnlichen Bezeichnungen oder Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen von East Africa zum Zeitpunkt, an dem diese erstellt wurden. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von East Africa wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die frühe Explorationsphase; der Abschluss der Vereinbarung mit der Explorations- und Erschließungsgesellschaft zum weiteren Ausbau des Projekts Magambazi oder zur Identifizierung anderer Geschäftschancen für das Unternehmen; die Mineralexploration und -erschließung; die Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der von East Africa getätigten Prognosen und Schätzungen, einschließlich der ersten Mineralressourcenschätzung für die Projekte Adyabo, Harvest und Magambazi; die geschätzten Erweiterungen der Explorationskonzessionen; Zins- und Wechselkursraten; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von und Zugang zu Bohrgeräten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Regierungsauflagen; politische und wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Besteuerungsrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Investitionsaufwendungen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Erschließungsaktivitäten; Arbeitsbeziehungen; der spekulative Charakter der strategischen Metallexploration und -erschließung einschließlich der Risiken in Bezug auf Qualitätsverluste bei den Reserven; Streitigkeiten über Konzessionsrechte; Änderungen bei den Projektparametern im Zuge der detaillierteren Planung; sowie all jene Risikofaktoren, die in East Africas MD&A-Bericht zum Jahresende per 31. Dezember 2015, im MD&A-Bericht für die drei und neun Monate zum 30. September 2016 und im Börsenzulassungsantrag von East Africa vom 8. Juli 2013 angeführt sind. . Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält den rechtzeitigen Abschluss der Finanzierung mit Shandong Tyan Home Co. Ltd.; den rechtzeitigen Abschluss des endgültigen Abkommens hinsichtlich des Konzessionsgebiets Handeni; die Fähigkeit des Unternehmens, den Kredit bis zur vereinbarten Frist zurückzubezahlen, der Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreis; die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Umsetzbarkeit von Explorations- und Erschließungsaktivitäten; der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen bzw. Gerätschaften und Dienstleistungen zeitgerecht und kostengünstig zu beziehen; die Fähigkeit, den Betrieb auf sichere, effektive und effiziente Weise zu führen; der regulative Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten; die Erneuerung oder Erweiterung der Explorationskonzessionen sowie andere hier aufgeführte Annahmen und Faktoren. Obwohl East Africa versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Das Unternehmen übernimmt selbst bei Verfügbarkeit neuer Informationen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert. Dementsprechend werden Anleger darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht bedingungslos auf die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, außer in Verbindung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ISIN CA2704101039

AXC0064 2017-01-18/10:10