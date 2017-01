Frankfurt - Ein neuer ETF von BNP Paribas Easy erweitert das Angebot an Themen-ETFs zur Nachhaltigkeit auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF (ISIN FR0010655597/ WKN A0X8ZA) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in Europa zu partizipieren, die laut der internationalen Akademie für Energie für verstärktes Umweltbewusstsein stünden. Der Index setze sich aus den 100 liquidesten Unternehmen unterschiedlicher Branchen zusammen, außer kontroversen Sektoren wie der Tabak- und Waffenindustrie.

