Luxemburg - David Older (47) wird zum Head of Equities ernannt, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er kam 2015 als leitender Fondsmanager zu Carmignac. Alle Aktienfondsmanager und Aktienanalysten werden an ihn berichten. Older zeichnet sich ab sofort für die Bewertung und Optimierung der Portfolioperformance unter dem Gesichtspunkt der Alpha-Generierung zuständig. Sein Fondsmanagement umfasst nunmehr auch den gesamten US-Aktienmarkt mit Ausnahme von Rohstoffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...