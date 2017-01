Der DAX ging auch zu Beginn des Dienstagshandels zunächst wieder auf Tauchstation. Nach der Rede der britischen Premierministerin Theresa May wurde das Minus aber schnell kleiner. Am Ende des Handelstages verlor der DAX dann nur noch 0,13 Prozent. Die Charttechnik lässt aber sowohl das Trump-Interview am Montag und die May-Rede am Dienstag kalt. Mehr verrät Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.