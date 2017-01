Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta014/18.01.2017/09:50) - -

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT



Die PORR AG überlegt die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit

unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf

Jahren (Hybridanleihe). Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest und

wird nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Es wird ein

Emissionsvolumen im (höheren) zweistelligen Millionen-Bereich angestrebt

(Sub-Benchmark Size). Die Emission, die sich ausschließlich an

institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im Februar 2017

abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Entwicklung der Märkte in den nächsten

Wochen. Ein Retailangebot wird nicht stattfinden.



Der Emissionserlös soll die allgemeine Wachstumsstrategie, insbesondere die

PORR-Akquisitionsstrategie, unterstützen, die von weiteren kleineren und

mittleren Unternehmenskäufen in den kommenden Perioden aufgrund des anhaltenden

Konsolidierungsprozesses in der Baubranche ausgeht. Somit soll die Kapitalbasis

gestärkt und die Bilanzstruktur weiter optimiert werden.



Als Sole Structuring Advisor and Sole Bookrunner wurde die HSBC Bank plc

mandatiert.



Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf

Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere

wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen,

insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden

Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und

dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne

Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem

Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht

zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien, Kanada oder Japan oder

einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre,

bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in

den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den USA findet nicht statt.



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:



MMag. Christian B. Maier, CFO

PORR AG

Tel.: +43 50626-1009

E-Mail: christian.maier@porr.at



(Ende)



Aussender: PORR AG

Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen

Tel.: +43 50626-1199

E-Mail: rolf.petersen@porr.at

Website: www.porr-group.com



ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A19Y28 (Anleihe), AT0000A19Y36 (Anleihe),

DE000A1HSNV2 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Entry Standard in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1484729400382



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 18, 2017 03:50 ET (08:50 GMT)