Rüdiger Born stellt sich unzufriedenen Kunden seiner Vermögensverwaltung

Auch die zweite Vermögensverwaltung, die der Unternehmer Joachim G. ausgetestet hat, endet mit Verlusten und Verärgerung. Neben seinem desaströsen Erlebnis mit Birger Schäfermeier's Arete Trading hat er parallel einer zweiten Vermögensverwaltung mit prominenten Vertretern sein Vertrauen geschenkt. Mit nicht ganz so schmerzvollem finanziellem Ausgang, aber einigen offenen Fragen. Wir haben versucht Licht in den Vorgang zu bringen, zusammen mit Rüdiger Born und Markus Gabel von der beauftragten Vermögensverwaltung Born Stahlberg & Partner.

Im Zuge unseres Einsatzes für objektive Bewertungen und Echtgeldtests erhalten wir regelmäßig Beschwerden über Finanzdienstleister oder Broker. Begründete Vorwürfe von unbegründeten zu unterscheiden ist dabei die größte Herausforderung. Die meisten Beschwerden werden von uns mangels Beweisen ignoriert oder lassen sich mittels Mediation aufklären. Nur wenn das nicht möglich ist und/oder die Fakten nach Aufklärung verlangen, erfolgt eine Veröffentlichung. Voraussetzung dafür ist eine lückenlose Dokumentation inklusive Kontoauszügen, und dass der Betroffene seine Identität der Redaktion bekannt gibt.

Gleich wieder zu Beginn ist mir neben obigem Disclaimer wichtig festzuhalten: Verluste gehören zum Trading nun einmal dazu. Und wenn man sich an Statistiken orientiert, dass 8 von 10 Tradern Geld verlieren, dann wird das bei Managed Accounts und Vermögensverwaltungen nicht anders sein. Es ist wahrscheinlich sogar vernünftig anzunehmen, dass die Latte in diesen Fällen noch höher liegt. Da diese Dienstleister ja auch noch vergütet werden wollen in Form von Fees und Kommissionsaufschlägen.

Schlechte Performance alleine wäre also kein Grund für dieses Interview. Allerdings wurden wir neben Joachim G. auch von Daniel R. mit lückenlosen, umfassenden Unterlagen und Kontoauszügen versorgt. Die sorgfältige Lektüre dieser Dokumente wirft dann nicht nur bei Joachim Fragen auf, sondern auch bei uns. Denen wir im Sinne des Verbraucherschutzes auf den Grund gehen wollen.

Im Vergleich zum ersten Interview mit seinem Investment bei Arete Trading muss gleich vorneweg ein angenehmer Unterschied hervorgehoben werden: sowohl Rüdiger Born als auch Markus Gabel waren rasch erreichbar und haben sich für dieses Interview bereitwillig zur Verfügung gestellt.

Neben Joachim G. hat sich auch noch ein weiterer ehemaliger Kunde von Born Stahlberg & Partner (BSUP) bei uns gemeldet, Daniel R., ebenfalls mit zahllosen Dokumenten und Kontoauszügen. Da Daniel sich aber nach bereits zehn Wochen zu einer Kündigung entschlossen hat, wollen wir uns in diesem Interview auf die Geschichte von Joachim fokussieren.

Das Interview

Joachim, wie bist zu dazu gekommen bei der Vermögensverwaltung BSUP 150.000 EUR anlegen zu lassen, und wie lange lief die Verwaltung?

Joachim: Die Kundenbeziehung zu BSUP bestand seit Anfang 2012 bis 2016. Das Ziel war, eine professionelle Vermögensverwaltung (VW) zu finden, die zudem seriös mit den ihr anvertrauten Kundengeldern umgeht. Natürlich bestand von Anfang an das Bewusstsein, dass Gewinnen am Kapitalmarkt ein angemessenes Risiko gegenüber stehen kann. Jedoch stand als Kundeninteresse längerfristig der Kapitalerhalt neben dessen Vermehrung im Vordergrund.

Den vollständigen Artikel lesen ...