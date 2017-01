Leichte Schwankungen in der politischen Stimmungslage: CDU/CSU sowie SPD legen leicht zu, die Grünen und die AfD verlieren leicht. Auch FDP und Linke sind auf Bundestagskurs.

Die Diskussion um mehr Sicherheit in Deutschland nach dem Anschlag in Berlin hilft einer Umfrage zufolge offenbar den Koalitionsparteien in der Gunst der Wähler. In dem am Mittwoch veröffentlichten "Stern"-RTL-Wahltrend kommen CDU/CSU auf 38 Prozent und die SPD auf 21 Prozent. Damit verbessern sich die Koalitionspartner um je ...

