Wien - Deutschland stockte gestern wie geplant eine Fixzinsanleihe (ISIN DE0001104669/ WKN 110466) mit Laufzeit bis Dezember 2018 um EUR 5 Mrd. auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die durchschnittliche Emissionsrendite habe bei -0,75% gelegen.Heute stünden in den USA mit den Verbraucherpreiszahlen und den Zahlen zur Industrieproduktion für Dezember wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Die Inflationsrate dürfte im Dezember zum ersten Mal seit Juni 2014 wieder über 2% geklettert sein. Die Industrieproduktion sei im letzten Monat wohl merklich ausgeweitet worden. Neben dem Verarbeitenden Gewerbe dürften auch die Ölförderunternehmen und vor allem die Versorgungsunternehmen ihren Ausstoß kräftig erhöht haben.

