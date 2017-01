Frankfurt - Der Start ins neue Jahr ist an den Kreditmärkten gut gelungen, so die Analysten der DekaBank.Anders als im letzten Jahr, als Sorgen um Krieg, Terror und die Wirtschaftsflaute in Asien die Risikoaufschläge zu Jahresbeginn kräftig nach oben getrieben hätten, seien die Spreads nun weiter leicht gesunken. Der jüngste Impuls komme dabei aus den USA, wo die Hoffnung auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs der neuen US-Regierung die Märkte unterstütze.

