Frankfurt - Heute wird das britische Debt Management Office ein 5-jähriges Papier um 2,75 Mrd. GBP aufstocken, berichten die Analysten der Helaba.Ungeachtet der gestrigen Rede von Premierministerin May, die offiziell den Austritt Großbritanniens aus der EU bestätigt habe, habe sich die Risikoaversion der Marktteilnehmer per Saldo kaum erhöht. Offenbar würden Marktteilnehmer die Tatsache begrüßen, dass nun Klarheit über den "Brexit-Fahrplan" herrsche. In der Folge seien die Finanzierungskosten der heute angebotenen Gilt 2022 für das DMO per Saldo leicht auf 0,79% gestiegen. Noch zum Beginn der Handelswoche seien hier am Sekundärmarkt 0,77% verlangt worden.

