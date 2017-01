Frankfurt - Nach einem geschäftigen Start ins neue Jahr bleiben ETF-Anleger am Ball, so die Deutsche Börse AG."Unsere ETF-Umsätze zogen mit etwa 30 Prozent deutlich an", melde Oliver Kilian. Indexfonds (ISIN DE0005933931/ WKN 593393, ISIN IE00B53QG562/ WKN A0YEDX, ISIN FR0010377028/ WKN LYX0BT), die den DAX abbilden würden, seien bei den Kunden der UniCredit in Summe ebenso gut angekommen wie EURO STOXX 50- (ISIN DE0005933956/ WKN 593395, ISIN LU0380865021/ WKN DBX1ET) und MSCI Europe-Tracker (ISIN FR0010655696/ WKN A0REJM).

