Frankfurt - Noch glauben die Ölmarktteilnehmer daran, dass die im Dezember beschlossenen Fördermengenkürzungen der OPEC und einiger Nicht-OPEC-Staaten weitgehend eingehalten werden, so die Analysten der DekaBank.Das Nicht-OPEC-Mitglied Russland sei dabei, seinen Teil zur Kürzung beizutragen. Nach eigenen Angaben hätten die OPEC-Mitglieder bereits 60% bis 70% ihrer Kürzungen umgesetzt. Zugleich würden allerdings die Ölexporte aus dem Irak auf neue Rekordniveaus steigen und auch die Ölfördermengen in Libyen und Nigeria, die beide von der Fördermengenkürzung ausgenommen seien, würden nach oben gehen. Von dem steigenden Ölpreisniveau würden auch die US-Fracking-Unternehmen profitieren. Für sie werde es wieder attraktiver, mehr Öl zu fördern, was wiederum den Ölpreisanstieg begrenze. Insofern bleiben die Analysten der DekaBank bei ihrer Meinung, dass die Fördermengenkürzungen kaum zu nachhaltigen Ölpreisanstiegen führen werden. (Ausgabe Januar/Februar 2017) (18.01.2017/fc/a/m)

