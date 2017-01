Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts016/18.01.2017/10:15) - VisoCon hat eyeson für Slack veröffentlicht und setzt somit markante Akzente für den Einsatz von Video Conferencing in Online Collaboration Tools. eyeson bietet Slack-Usern virtuelle Video-Konferenzräume, um Teamwork noch zu optimieren. Slack ist ein schnell wachsendes Teamworking Tool, das von Firmen auf der ganzen Welt genutzt wird. Beliebt ist es vor allem durch die einfache Möglichkeit, mit Teammitgliedern per Chat zu kommunizieren und Daten auszutauschen. "Wir lieben Slack! Aber manche Dinge bespricht man lieber persönlich. Deshalb haben wir speziell in den letzten Wochen sehr viel Arbeit investiert, um eyeson für Slack-User zugänglich zu machen", Andreas Kröpfl, CEO VisoCon. eyeson ist eine cloudbasierte, innovative Video Conferencing Plattform, die Slack-Teams einen virtuellen Konferenzraum zur Verfügung stellt, um die Zusammenarbeit durch den persönlichen Faktor zu bereichern. Teammitglieder können sich unkompliziert im Konferenzraum treffen und von Angesicht zu Angesicht zusammenarbeiten. Zusätzliche Funktionen wie Screensharing und Chat während des Videomeetings bieten zusätzliche Benefits. Die meisten Video Conferencing Tools führen zu einer starken CPU Beanspruchung und in weiterer Folge zu einer schlechten Videoqualität. Je höher die Anzahl der Video Meeting Teilnehmer, desto größer wird die erforderliche Bandbreite und desto stärker wirkt sich dies auf die Video- und Audioqualität aus. eyeson hebt sich hier deutlich von anderen Video Conferencing Anbietern durch die verwendete Single-Stream-Technologie (SST) ab. Dank dieser patentierten Single-Stream-Technologie (SST) hat die Anzahl der Meetingteilnehmer keinerlei Einfluss auf die Video- und Audioqualität. "No Limits - ist unser Motto bei der Teilnahme in einem Videomeeting", freut sich Michael Wolfgang, CTO VisoCon. Nicht nur in der Videoqualität, auch in der Ausführung unterscheidet eyeson sich von anderen Video Conferencing Tools. eyeson zeigt bis zu 9 Teilnehmer gleichzeitig an, lässt allerdings beliebig viele Teilnehmer an der Videokonferenz teilnehmen. Die Videoqualität bleibt aufgrund der Single-Stream-Technologie trotzdem in HD. Die verbrauchte Bandbreite beträgt weniger als 2 Mbit/sec pro Up-/Download pro Teilnehmer. Die Beta-Version von eyeson für Slack ist bereits erhältlich und bietet Videocalls, Gruppen Videoanrufe, Chatfunktionen, Screensharing und einen Gast-Login. Das Gast-Login ist eine überaus praktische Zusatzfunktion. Slack Teams können mittels eines Links, einen Gast in ihren Konferenzraum einladen. Der Gast muss nicht auf Slack registriert sein. Somit können Teams ihre Zusammenarbeit über die Slack-Grenzen hinaus ausdehnen. Derzeit arbeiten bereits mehrere Testteams mit zusätzlichen Funktionen, wie Datei- und Bilderpräsentationen und Meeting-Recording. Diese Features werden bereits Ende Februar 2017 für alle Slack-User erhältlich sein. In weiterer Folge wird eyeson eine Möglichkeit zur optionalen Aufnahme von Meetings freischalten und die Option, alle Live-Aktivitäten in den Slack-Feed zurück zu spielen. Auf dieses Weise können sich alle Slack Teammitglieder auf dem Laufenden halten, auch wenn sie nicht am Videomeeting teilnehmen konnten. Neugierig geworden? Mehr Informationen: https://eyeson.team/slack (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170118016

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 04:15 ET (09:15 GMT)