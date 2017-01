FMW-Redaktion

Es gibt ja viel Kritik in diesem Jahr an der Veranstaltung der Reichen, Wichtigen und Schönen in Davos. Und dass das nicht ganz unberechtigt ist, zeigt einmal mehr eine heute Morgen getätigte Aussage von Christine Lagarde während einer Diskussion zwischen Larry Summers und Lagarde!

Dort sagte sie nämlich: "Wenn wir wollen, dass der Anteil am Kuchen für alle größer wird, müssen wir den Kuchen größer machen" ("If we want a larger share of the pie for all, we just need a larger pie").

Großartige Lyrik - erinnert stark an den (historisch nicht gesicherten) Spruch von Marie Antoinette: "Wenn sie kein Brot haben, warum essen sie dann keinen Kuchen"?

IWF-Präsidentin Christine Lagarde Foto: Fonds monétaire international / Gemeinfrei

Zurück zu Lagarde: was die Sache doch etwas schwierig ...

