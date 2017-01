Der deutsche Leitindex hat ein turbulentes Jahr hinter sich gebracht - am Ende jedoch war das Ergebnis positiv. Mit der richtigen Fondsauswahl gelang es sogar, die Wertentwicklung des Dax zu übertreffen.Im vergangenen Jahr brauchten Anleger, die auf den Dax setzten, vor allem eines: starke Nerven. Allein der Jahresbeginn 2016 war dramatisch. Von einem Startkurs von 10.485 Punkten am 4. Januar ging es kurz darauf massiv bergab. Bis zum 11. Februar verlor der Leitindex rund 17 Prozent und erreichte bei 8.699 Punkten ein historisches Tief. Schuld an dem verheerenden Jahresauftakt waren schlechte Wirtschaftsdaten aus China, in deren Folge viele Investoren die exportlastigen Titel aus dem Dax verstärkt abstießen.

