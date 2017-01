Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ein Finanzierungspaket im Umfang von 390 Millionen US-Dollar für ReNew Power genehmigt. Mit den Mitteln sollen Erneuerbare-Energien-Projekte in Indien entwickelt werden. Geplant sind Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 398 Megawatt in Jharkhand und Telangana sowie Windkraftwerke mit 311 MW in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka und Madhya Pradesh.

