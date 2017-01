DAVOS (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat nach Ansicht von Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan keinen Plan, den sie populistischen Kräften entgegensetzen kann. Europa habe keine Antwort auf die Herausforderungen wie den künftigen US-Präsidenten Donald Trump sowie die Brexit-Entscheidung der Briten, sagte Padoan am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftforum in Davos. "Wir haben keine Vision in Europa." Es gebe keine einfache Antwort, sondern nur schwierige Lösungen. "Wir brauchen eine Vision für die Menschen, die bisher fehlt", betonte Padoan.

"Nicht alle, die für Populisten stimmen, sind schlechte Leute." Vielmehr hätten die Menschen echte Sorgen. Es gebe das Gefühl, "unsere Probleme werden in Brüssel oder in Frankfurt gemacht." Diese Sorgen müssten sehr ernst genommen werden.

"Die Mittelklasse ist desillusioniert für die Zukunft", sagte der Minister. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, stimmte zu. Sie stellte fest, dass in den "Industrieländern die Mittelschicht definitiv in der Krise ist". Zur Lösung schlug Lagarde unter anderem vor, Steuerflucht und Korruption stärker zu bekämpfen./bvi/das/DP/fbr

AXC0073 2017-01-18/11:09