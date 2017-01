Bonn - Im Vorfeld der offiziellen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten am kommenden Freitag trieb die Unsicherheit bezüglich seiner zukünftigen Wirtschaftspolitik Anleger gestern in die Sicherheit von Staatsanleihen, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden habe, habe die Rendite 10-jähriger US-Treasuries mit 2,33% um 5 Basispunkte unter ihrem Niveau vom vergangenen Freitag gelegen. Die Rendite ihres deutschen Pendants habe ebenfalls nachgegeben und sei um 2 Basispunkte auf 0,31% gesunken, während 5- und 2-jährige Bundesanleihen nahezu unverändert zum Vortag mit -0,50% beziehungsweise -0,73% rentiert hätten. (18.01.2017/alc/a/a)

