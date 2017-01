Netflix wird heute (Mittwoch) nach Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Erwartungen sind extrem hoch. Der Streaming-Dienst hat im Schlussquartal einen Zuwachs von 5,2 Millionen Nutzern in Aussicht gestellt. Auch Analysten sind optimistisch, was das Zahlenwerk angeht. So haben die Experten von JP Morgan die Aktie zu einem der Top Picks für das Jahr 2017 erklärt und sie außerdem zum "Übergewichten" empfohlen. In der Vergangenheit hat der Kurs allerdings sehr volatil auf Zahlenwerke reagiert. Im Falle einer positiven Reaktion könnte die Aktie aber ein neues Allzeit-Hoch generieren. Mehr dazu im Video!