Am Dienstag fand eine Grundsatzrede zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens der britischen Premierministerin Theresa May statt. Sie betonte zwar, dass sie keine teilweise Mitgliedschaft in der EU möchte oder irgendetwas ähnliches. Aber ansonsten zeigte sie sich freundlich gegenüber der EU gestimmt. Es sieht nicht nach drohenden Zerwürfnissen Großbritanniens mit der EU aus. Eine konkretere Einschätzung gibt Jochen Stanzl von CMC Markets hier ab. Jochen Stanzl spricht im DER AKTIONÄR TV-Interview zudem über die weiteren Aussichten für den Deutschen Leitindex. Er wirft zudem einen Blick auf das Währungspaar Britisches Pfund/US-Dollar. Auch das Währungspaar Euro/US-Dollar und deren weitere Aussichten werden thematisiert.